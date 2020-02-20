شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير: أي موظف يضع عقبة أمام المواطن سيُعلن اسمه علنا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير عن رفضه تسلط بعض الموظفين على المواطن واستغلال صلاحياته.
وقال الأمير : هناك من يجد متعة في إيجاد صعوبة أمام كل مواطن، وسيتم التشهير باسمه ليكون عبرة لغيره من قيادات المنطقة ومسؤوليها وموظفي الإمارة.
وجاء ذلك خلال اللقاء التنفيذي الأول لتطوير مجال الإعاقة بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للخروج بنتائج عملية لخدمة هذه الفئة الغالية، وأهمية الرقي بالخدمات المقدمة لهم.
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