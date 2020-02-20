شكرا لقرائتكم خبر عن شبوة: الاجهزة الأمنية تستعيد عدداً من المباني الحكومية في مدينة عتق بعد سنوات من استيلاء مسلحين عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعادت قوات الأمن في محافظة شبوة عدداً من المباني الحكومية وسط مدينة عتق، فجر اليوم الخميس، كان مسلحون قد سطوا عليها قبل سنوات.

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وبحسب منشور للتوجيه المعنوي للقوات المسلحة والأمن في شبوة على فيسبيوك رصده "المصدر أونلاين"، قال مصدر أمني إن قوات الأمن تمكنت من استعادة مباني إدارة التخطيط والتعاون الدولي، والمعهد الصحي، وقائد المحور، والمستشفى الجديد، ومبنى تابع لجمعية القرآن، وذلك بعد قيام مسلحين باحتلالها عقب انسحاب مليشيات الحوثي من المدينة عام 2015.

وأوضح أن اللجنة الأمنية أمهلت في وقت سابق محتلي تلك المرافق لإخلائها وإعادتها، مؤكداً استمرار قوات الأمن في تنفيذ توجيهات اللجنة الأمنية بإخراج كافة المسلحين المحتلين للمباني الحكومية في المدينة.

وشكر المصدر رجال الأمن على "الجهود التي يقومون بها من أجل تطبيع الحياة في المحافظة".