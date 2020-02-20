رئيس «مركز الحكامية» يناقش خدمات «الضمان الاجتماعي»

استقبل رئيس «مركز الحكامية» علي بن حسن عواجي، صباح اليوم الخميس، مدير المكتب الرئيس للضمان الاجتماعي بمنطقة جازان، نايف بن محمد حكمي.

وخلال اللقاء، تمّت مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بخدمة المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، وتم الاطلاع على منجزات برنامج التمكين الاجتماعي، وآلية التقديم عليه وطريقة الإبلاغ عن المتعففين.

وعقب ذلك أقيم برنامج تعريفي عن خدمات الضمان الاجتماعي في قاعة الاجتماعات بالمركز، بحضور شيخ شمل الحكامية والمغافير علي بن لي حكمي، ومدير شرطة المضايا النقيب حسين بن أحمد صلام، ورئيس بلدية المضايا علي بن أحمد عطيف، إصافة إلى مشايخ وأعيان المركز.

وأشاد العواجي، بالجهود المبذولة من قِبَلِ مكتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة، وما يقدمه من خدمات للمستفيدين، متمنيًا المزيد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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من جانبه، أعرب الحكمي، عن شكره وتقديره لرئيس المركز على حسن الاستقبال، وحرصه الدائم لفئات غالية على الجميع.

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