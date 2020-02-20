الأمير خالد الفيصل يوجّه بإيقاف وإحالة المسؤولين عن إنتاج «بنت مكة» للتحقيق

وجّه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب «بنت مكة»؛ لأنه يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة، ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة. وتضمّن توجيه أمير مكة إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

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