وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع نظيره الأمريكي

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة المبذولة حيالها. حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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