بالفيديو.. أسراب الجراد تغزو الدمام والخبر.. والبيئة: كونوا شركاء

وثقت مقاطع فيديو، أعدادًا كبيرة من أسراب الجراد الكثيفة بشوارع مدينتي الدمام والخبر بالمنطقة الشرقية، ونشر حساب طقس العرب عبر تويتر، مقاطع فيديو تصور أسراب الجراد بالمدينتين، حيث ملأت أرضية الشوارع والأجواء.

من جانبها، دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة -عبر حسابها بتويتر، اليوم الخميٍس- بالإبلاغ عن الجراد، قائلة: «كن شريكًا في القضاء على الجراد الآن، بتسجيل بلاغ عبر تطبيق وزارة، لنظام البلاغات الموحّد (بلغ) أو رقم الواتساب 0530233560 وبخطوات سهلة».

وأوضحت الوزارة أنها أطلقت خدمة الإبلاغ عن الجراد، للسيطرة على الجراد والآفات النباتية المهاجرة في جميع مناطق المملكة في وقت قياسي، ولتقديم المشورة الفنية للحد من انتشار الجراد وحماية المناطق الزراعية.

وكانت وزارة البيئة حذرت في 17 يناير الماضي من غزو محتمل للجراد من إفريقيا، مشيرة إلى احتمالية غزو أسراب الجراد الصحراوي من الدول المجاورة، موضحةً في الوقت نفسه أنها نجحت في مكافحته على مساحة (140 ألفًا و255) هكتارًا، في 5 مناطق خلال الفترة من 1-15 من يناير الجاري، وأنها مستمرة في معالجة مواقع الإصابة.

وأوضحت الوزارة منذ أيام، أنه نتيجة تأثير الرياح الجنوبية، تحركت أسراب الجراد إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية، مؤكدة أنه نظرًا لجفاف مناطق التكاثر الاعتيادية للجراد، نلاحظ عدم استقرار في حركة واتجاه الأسراب، فتتواجد في المزارع لساعات قليلة وتغادر.

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