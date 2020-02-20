بالصور.. مصادرة وإتلاف 112 طنًا من المواد المنزلية المخالفة ببلدية المسفلة

نفذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة الجهات الأمنية، حملة ميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بـ «حوش بكر» بشارع المنصور.

وجاءت الحملة التي تم تنفيذها أمس الأربعاء، ضمن جهود البلدية المستمرة لمكافحة المواقع التي تكثر بها المُخالفات والعشوائيات.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقَّاد، أنه «تمت إزالة المباسط العشوائية المُخالفة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 112 طنًا من الأثاث والمواد المنزلية والخردوات».

وأكد وقاد، أن الحملة تأتي بتوجيهات أمين العاصمة المقدسة للقضاء على المُخلَّفات والعشوائيات غير النظامية. مشيرًا إلى أن بلدية المسفلة ممثلة بقسم الأسواق تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة، لافتًا إلى استمرار الحملات الميدانية لتغطية جميع المواقع في نطاق البلدية والقضاء على الظواهر غير الحضارية، التي تشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار العاصمة المقدسة.

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