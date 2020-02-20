مسؤول بـ«إغاثي الملك سلمان» يلتقي وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، اليوم الخميس، بمقر المركز بالرياض، وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

واستمع الوفد لشرح من المهندس البيز عن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز لكل دول وشعوب العالم المحتاجة، خاصة اليمن؛ حيث بلغ إجمالي أعمال المركز هناك 1,210 مشروعات شملت 47 دولة حول العالم.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون الثنائي في الشؤون الإنسانية والإغاثية ومستجدات المشاريع المشتركة بين المركز وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وأبدى الوفد تقديره للأداء المهني المميز للمركز وشموليته جميع دول وشعوب العالم المحتاجة دون تمييز.

اقرأ أيضًا: