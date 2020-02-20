مهددات الأمن الوطني في محاضرة بـ أم القرى.. الثلاثاء المقبل

تنظم جامعة أم القرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، الثلاثاء المقبل، محاضرة بعنوان «مهددات الأمن الوطني»، لاستعراض أبرز المهددات والشائعات التي تستهدف المملكة.

ويُلقي المحاضرة، المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة اللواء المهندس بسام عطية، في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية، فيما تناقش المحاضرة تحديات ومعززات أمن المملكة ورؤيتها في التعاطي مع المهددات بتحليل وصد الأفكار والمخططات المعادية.

وتستعرض المحاضرة نماذج الأمن الوطني، ودور المجتمع في تفعيلها وتنميتها بالتوعية والإرشاد، وتأتي هذه المحاضرة انطلاقًا من رؤية الجامعة في تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية خدمةً للمجتمع.