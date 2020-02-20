الملك يستعرض العلاقات والأحداث الدولية مع بومبيو

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ونقل بومبيو لخادم الحرمين الشريفين، تحيات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، فيما حمّله الملك سلمان بن عبدالعزيز تحياته له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.

كما حضره من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، والمستشار العسكري الفريق ريكي وادل، والناطقة الرسمية لوزير الخارجية مورجان أورتيجاس، ونائبة رئيسة البعثة ماتينا سترونغ.

خادم الحرمين: دور مهم لمركز الحوار في تعزيز الوسطية

Advertisements

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وأعضاء مجلس إدارة المركز من مختلف القيادات الدينية في عدد من الدول.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بأعضاء المركز، الذين يعقدون اجتماع مجلسهم الأول في الرياض، مؤكدا أهمية المركز ودوره في ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.

قيم التسامح

عبر أعضاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، عن بالغ شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الذي تقدمه المملكة للمركز مع الدول الأعضاء الآخرين، وجهود المملكة الرامية إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش وبناء السلام العالمي. كما جرى خلال الاستقبال استعراض جهود ونشاطات وفعاليات المركز ومسيرة عمله.