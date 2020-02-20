زمان: حالة التعليم غير مقبولة

أدوار متكاملة
أشار زمان في تصريح لـ«دوت الخليج» إلى أن وزارة التعليم والهيئة جهات حكومية والأدوار بينهما متكاملة، مبيناً أن قرارات الهيئة هي قرارات تشاركية مع الجهات المعنية، حيث يوجد 7 ممثلين لجهات ومؤسسات حكومية في مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى عضوية عددٍ من الخبراء والمختصين المستقلين.
دراسة تقويمية
أوضح زمان أن هيئة تقويم التعليم والتدريب في كل مشروع من مشاريعها تقوم بتطوير المعايير ثم تقوم بعمليات القياس والتقويم للواقع في ضوء هذه المعايير، قائلاً «عندما وضعنا المعايير الوطنية لمناهج التعليم، وتم اعتمادها من مجلس الإدارة، تم تسليمها رسمياً لوزارة التعليم وهي الجهة المسؤولة عن تصميم المناهج والمقررات في ضوء هذه المعايير، ونحن الآن في الهيئة بصدد الانتهاء من دراسة تقويمية للمناهج الموجودة حاليًا، للتعرف على الفجوة بينها وبين معايير مناهج التعليم التي تم اعتمادها، وعندما وضعت المعايير المهنية للمعلمين، تم تطوير الاختبارات التي سيتم تطبيقها لاحقًا، فالمعايير في ذاتها ليست هدفًا، وإنما وسيلة لتطوير أدوات القياس والتقويم».
المعاهد التجارية
عن شبه الانعدام للجودة لدى بعض المعاهد التدريبية التجارية، لفت رئيس هيئة التقويم إلى أن الشراكة مع الهيئات المهنية والجهات الحكومية ستكون المدخل لضبط جودة التدريب.
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