43 فرقة لمكافحة الجراد بالشرقية

في الوقت الذي وصلت فيه أسراب الجراد للساحل الشرقي، وووثقت صور ومقاطع فيديو انتشار أسرابه في مدن الدمام والخبر والقطيف، أكدت وزارة الزراعة مكافحته بأكثر من 43 فرقة رش تعمل على مدار الساعة.

استقرار الرياح

ذكر المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل لـ«دوت الخليج» أن الوزارة تكافح الجراد بأكثر من 43 فرقة رش تعمل على مدار الساعة في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن نوع الجراد الذي وصل للمنطقة أحمر غير ناضج مهاجر من الهند، وغزا سلطنة عمان واليمن نتيجة لمنخفض على خط مستقيم يمر من نجران إلى السليل وحرض حتى المنطقة الشرقية نتج عنه رياح جنوبية وصلت سرعتها لـ30 كلم ساعدت على انتقال الأسراب من الحدود الجنوبية ووصلت لمحافظات المنطقة الشرقية، وهذه المجموعات غير مستقرة لعدم استقرار الرياح وعدم ملائمة البيئة فتتجه للمزارع لتتغذى.

توحيد الجهود

أضاف أبا الخيل أن فرق المكافحة تتابع مواقع جثومها وتكافحها، مؤكدا أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الأمانة للمكافحة داخل الأحياء السكنية والوزارة تتولى المكافحة بالمزارع وخارج النطاق العمراني لتوحيد الجهود وسرعة القضاء على هذه المجموعات.

وبين أبا الخيل أن الوزارة تقوم بمكافحة الجراد فوراً بعد تحديد ورصد مواقع جثومها، حيث لا يمكن مكافحة أسراب طائرة غير مستقرة؛ لأن ذلك سيسبب هدر المبيدات والنتائج غير جيدة، مضيفاً أن غرفة العمليات بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية تتابع أعمال المكافحة في المحافظات التي وصلت لها تلك المجموعات وتستقبل البلاغات من المزارعين على رقم البلاغات الخاص ونظام البلاغات بموقع الوزارة.

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الأسراب تنتقل من الحدود الجنوبية

منخفض يمر من نجران إلى السليل وحرض حتى المنطقة الشرقية

نتج عن المنخفض رياح جنوبية وصلت سرعتها لـ30 كلم ساعدت على انتقال الأسراب

وصلت لمحافظات المنطقة الشرقية لتتغذى