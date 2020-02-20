استطلاع آراء العموم حول ضوابط الأمن السيبراني

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، وذلك انطلاقًا من دورها في تنظيم وحماية الفضاء السيبراني للمملكة، ودعم وتفعيل دور ذوي المصلحة والعموم في المشاركة والإسهام في إبداء الرأي، بهدف الوصول إلى تشريعات وسياسات فعالة.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في السعي إلى تعزيز وحماية المصالح الحيوية للمملكة والأمن الوطني والبنى التحتية الوطنية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية. يذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قامت بتطوير مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية بعد دراسة عدة معايير وأطر وضوابط وممارسات دولية للأمن السيبراني. وتهدف هذه الضوابط إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني للحوسبة السحابية لكل من مقدمي الخدمات والمشتركين، للمساهمة في تمكينهم من تقديم واستخدام خدمات حوسبة سحابية آمنة، وتقليل المخاطر السيبرانية على خدمات الحوسبة السحابية. وتعد هذه الضوابط امتدادًا للضوابط الأساسية للأمن السيبراني. وحثت الهيئة جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم على المشاركة وفق النموذج المخصص لذلك عبر الرابط، وذلك في مدة أقصاها يوم 1441/7/16 الموافق 2020/3/11.