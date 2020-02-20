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مركز حبطن بمحايل ينتظر السفلتة والإنارة والرعاية الصحية

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أكد محافظ محايل المكلف علي إبراهيم الفلقي حاجة مركز حبطن التابع للمحافظة لعددٍ من الخدمات منها السفلتة والإنارة وتأهيل بعض الطرق المؤدية للمركز. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها على المركز، بحضور عددٍ من مديري الإدارات الحكومية والأمنية، مضيفاً أنه قام بجولة على مركز الرعاية الصحية الأولية الذي يعاني ضعفاً كبيراً في الكادر الطبي، مبيناً أنه تلقى حزمة من الطلبات التي تقدم بها أهالي المركز وتضمنت سفلتة عدد من الطرق وإنارتها وتأهيلها، وسيتم مناقشتها ضمن جلسة المجلس المحلي والرفع بها للجهات المختصة لدراسة تلك الطلبات ووضعها ضمن الخطة الزمنية للمشاريع القادمة.

وأكد الفلقي أن الجولة جاءت بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة، بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.


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