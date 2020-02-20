محلي المجاردة يناقش ازدواجية طريق ختبة

ترأس محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح الجلسة الأولى للمجلس المحلي بالمحافظة في دورته العادية الأولى للعام المالي 1442/1441، بحضور أعضاء المجلس، ورئيس المركز يحيى ثابت، وتم تخصيص الجلسة لمناقشة واستعراض ما تقرر من مشاريع بالأجهزة الحكومية الخدمية بالمحافظة في ميزانية العام المالي 1442/1441، كما تمت مناقشة بعض الطلبات المقدمة من مشايخ وأهالي مركز ختبة واستعراضها مع مديري الجهات المعنية لإيجاد الحلول الممكنة لها وتحقيق رغبة الأهالي، وتم اقتراح مشروع ازدواجية الطريق من بداية قرى بني زهير وصولاً إلى مركز ختبة، ومشروع صرف صحي للمركز.

ووقف أعضاء المجلس ميدانياً على بعض المشاريع التي نُوقشت خلال الجلسة، وسيتم الرفع بالتوصيات والنتائج اللازمة لأمير منطقة عسير. وسيعقد المجلس المحلي جلساته القادمة في بقية مراكز المحافظة حسب الأولويات الموضوعة لذلك.