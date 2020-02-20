138 متطوعا ومتطوعة بليث نجران

أكد نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، أهمية العمل التطوعي في المجتمع وإبراز ما يتميز به الشباب السعودي من حب لعمل الخير وتقديم كل الدعم والمساندة للمحتاجين، مشيداً خلال لقائه في مكتبه بالإمارة، رئيس جمعية ليث للإنقاذ حمد بن صالح آل مسعد، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، بالدور الكبیر الذي تقوم به الفرق التطوعية لخدمة جميع شرائح المجتمع في ظل دعم القيادة الرشيدة، مؤكداً أهمية تفعيل ثقافة العمل التطوعي، وتسلم الأمير تركي بن هذلول، خلال اللقاء تقريرًا اشتمل على الأعمال والبرامج التي قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أوضح رئيس جمعية ليث أن عدد المنتسبين للجمعية بلغ 138 متطوعاً ومتطوعة وهم من رواد البحث والإنقاذ التطوعي، مشيراً إلى أن الهدف من تأسيس الجمعية هو الاستفادة من أفضل الطاقات البشرية والآليات الحديثة لتلبية طلبات الاستغاثة بجاهزية عالية، إلى جانب تدريب وتأهيل الشباب على التعامل مع الأخطار والوقاية منها وشغل أوقات فراغهم بالنفع الذي يعود على دوت الخليج والمواطن، وكذلك بناء شراكة مجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص.