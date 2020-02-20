138 متطوعا ومتطوعة بليث نجران

من جانبه، أوضح رئيس جمعية ليث أن عدد المنتسبين للجمعية بلغ 138 متطوعاً ومتطوعة وهم من رواد البحث والإنقاذ التطوعي، مشيراً إلى أن الهدف من تأسيس الجمعية هو الاستفادة من أفضل الطاقات البشرية والآليات الحديثة لتلبية طلبات الاستغاثة بجاهزية عالية، إلى جانب تدريب وتأهيل الشباب على التعامل مع الأخطار والوقاية منها وشغل أوقات فراغهم بالنفع الذي يعود على دوت الخليج والمواطن، وكذلك بناء شراكة مجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص.
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