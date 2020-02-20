بحث تسريع إطلاق التيار الكهربائي لمشروع واحة مكة

وحثّ الأمير بدر بن سلطان الجهات ذات العلاقة على ضرورة تكامل الجهود وتظافرها بما يضمن سرعة إطلاق التيار للمستفيدين، وصولاً للاستفادة من الوحدات السكنية الخاصة بهم، وفي خطوة فورية لتحقيق ذلك تخلل الاجتماع توقيع اتفاقية بين الجهات ذات العلاقة تحت رعاية الإمارة للبدء في الخطوات التنفيذية لإطلاق التيار للمستفيدين.
يذكر أن مشروع واحة مكة يكتسب أهميته كونه يرتكز على عدّة مقومات يأتي في مقدمتها أنه يقع على بعد 14,5 كلم من المسجد الحرام، وتبلغ إجمالي مساحته نحو 670 ألف متر مربع، خصصت لبناء 4100 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق مختلفة المساحات، إضافة إلى عددٍ من المواقع التجارية وأخرى للأعمال والخدمات والمرافق العامة، وشبكة من الطرق والمواصلات وأنظمة للصرف الصحي والمياه والكهرباء ومنطقة خدمات تجارية.
ويعد المشروع الذي وضع حجر أساسه أمير منطقة مكة المكرمة أول مشروع عقاري يجري تنفيذه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى استيعاب سكان المناطق المزالة لصالح المشاريع التطويرية الكبرى، ومشاريع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة، وإنشاء الطرق الدائرية، وذلك بإنشاء تجمعات عمرانية حضارية ذات عائد اجتماعي وسكن ملائم وخدمات ومرافق عامة وحدائق ومتنزهات وبيئة تسهم في رفع مستوى الصحة والتعليم وغيرها.
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