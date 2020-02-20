السعودية اليوم / منتدى اقتصاديات الصحة السعودي يوصي بوضع منهجية واضحة لتقدير تكاليف الرعاية الصحية الأولية



الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

أوصى منتدى حوار خبراء اقتصاديات الصحة السعودي, الذي نظمته الجمعية العلمية

وطالب المشاركون بوضع منهجية واضحة ومقبولة لتقدير تكاليف الرعاية الصحية الأولية والأخذ في الاعتبار التكاليف المباشرة وغير المباشرة, داعين إلى تطوير الموارد البشرية في مجال اقتصاديات الصحة من خلال التدريب على استخدام الأدوات التحليلية التي تساعد على صياغة السياسات الصحية مثل الحسابات الصحية وتحليل الإنفاق الصحي، وصياغة بدائل عادلة تأخذ في عين الاعتبار كفاءة العلاجات المتوفرة.

وأكدوا أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تخصص الخدمات الصحية واختيار النموذج الذي يتفق مع خصوصية المملكة وبما يتماشى منها مع تعليمات الشريعة الإسلامية السمحاء.

ودعوا إلى إنشاء وتحليل قاعدة البيانات الإحصائية المتوافرة عن مرض السكري بالمملكة وأعداد المصابين في كل منطقة وحصرهم لمعرفة الطرق الملائمة للتحكم فيه للعمل على زيادة إنتاجية الفرد والمجتمع, كذلك تفعيل دور الأطباء في أخذ الجوانب الاقتصادية عند اتخاذ القرار.

كما أكد المشاركون على ضرورة حث الكوادر الطبية على الالتحاق بدورات تدريبية عن اقتصاديات الصحة من خلال العمل على تطوير مثل تلك البرامج ورعايتها, كذلك الاستفادة من علم اقتصاديات الدواء بوصفه جزءًا من اقتصاديات الصحة لتقييم تكاليف الدواء بالنسبة للمؤسسات العلاجية وتسعير الأدوية عند تسجلها.

// انتهى //

19:30ت م

0252



الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسأوصى منتدى حوار خبراء اقتصاديات الصحة السعودي, الذي نظمته الجمعية العلمية السعودية للسكري بالرياض في ختام جلساته العلمية، بتفعيل الدور الذي تؤديه اقتصاديات الصحة في تمويل وترشيد الانفاق على الخدمة الصحية المتعلقة بمرض السكري، وإلقاء الضوء على التكاليف غير المباشرة الناتجة عن مضاعفات هذا المرض.وطالب المشاركون بوضع منهجية واضحة ومقبولة لتقدير تكاليف الرعاية الصحية الأولية والأخذ في الاعتبار التكاليف المباشرة وغير المباشرة, داعين إلى تطوير الموارد البشرية في مجال اقتصاديات الصحة من خلال التدريب على استخدام الأدوات التحليلية التي تساعد على صياغة السياسات الصحية مثل الحسابات الصحية وتحليل الإنفاق الصحي، وصياغة بدائل عادلة تأخذ في عين الاعتبار كفاءة العلاجات المتوفرة.وأكدوا أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تخصص الخدمات الصحية واختيار النموذج الذي يتفق مع خصوصية المملكة وبما يتماشى منها مع تعليمات الشريعة الإسلامية السمحاء.ودعوا إلى إنشاء وتحليل قاعدة البيانات الإحصائية المتوافرة عن مرض السكري بالمملكة وأعداد المصابين في كل منطقة وحصرهم لمعرفة الطرق الملائمة للتحكم فيه للعمل على زيادة إنتاجية الفرد والمجتمع, كذلك تفعيل دور الأطباء في أخذ الجوانب الاقتصادية عند اتخاذ القرار.كما أكد المشاركون على ضرورة حث الكوادر الطبية على الالتحاق بدورات تدريبية عن اقتصاديات الصحة من خلال العمل على تطوير مثل تلك البرامج ورعايتها, كذلك الاستفادة من علم اقتصاديات الدواء بوصفه جزءًا من اقتصاديات الصحة لتقييم تكاليف الدواء بالنسبة للمؤسسات العلاجية وتسعير الأدوية عند تسجلها.// انتهى //19:30ت م0252

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منتدى اقتصاديات الصحة السعودي يوصي بوضع منهجية واضحة لتقدير تكاليف الرعاية الصحية الأولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.