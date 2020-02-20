السعودية اليوم / عمل وتنمية الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة



الدمام 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

التقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل اليوم، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة نوال بنت رفعت البواردي، بحضور مساعد المدير العام لقطاع التنمية إبتسام بنت عبدالله الحميزي، وذلك بمكتبه بفرع الوزارة.

وتناول الجانبان الموضوعات ذات الأهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان ومستفيدي فرع الوزارة، كما تم مناقشة دور وسائل التواصل الإعلامي السوشال ميديا في نقل الأحداث وأبرازها للمجتمع بما يحفظ حقوق الإنسان والمستفيد الاجتماعية والإنسانية.

وأشاد المقبل بدور هيئة حقوق الإنسان على مبادراتها الإنسانية والاجتماعية وعلى ما تقدم من جهود متميزة لخدمة المجتمع، مؤكداً حرصه على مواصلة الجهود نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان من الطرفان، موضحاً أن الفرع سيواصل العمل وفق استراتيجية الهيئة، ومتابعة اختصاصاتها في المنطقة.

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19:27ت م

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