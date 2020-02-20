السعودية اليوم / محافظ القريات يستقبل رئيس وأعضاء جمعية إرادة



القريات جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه اليوم رئيس جمعية إرادة للتوعية بأضرار المخدرات صالح بن حمود الرثعان.

واستمع الجاسر إلى نبذه عن أعمال الجمعية وحاجة المجتمع لها، واهدافها .

وأكد محافظ القريات على الحاجة الملحة لمثل هذه الجمعية لتقديم البرامج التثقيفية والوقائية لرفع مستوى الحذر من هذه الآفة المدمرة .

// انتهى //

19:27ت م

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