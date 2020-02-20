السعودية اليوم / مدير تعليم عنيزة يعتمد الخطة التشغيلية للعام المالي 2020م



عنيزة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة خالد بن جايز الحربي أمس, الخطة التشغيلية للإدارة للعام المالي 2020م، التي بنيت وفقاً لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق الأهداف وقياس مؤشرات الأداء والمبادرات الواردة من وزارة التعليم.

وتستهدف التشغيلية الطلاب والطالبات، والمعلمين، والقيادات المدرسية، والقيادات الإشرافية، والقيادات الإدارية، وأولياء الأمور، والمجتمع المحلي، والمباني، وضمان تعليم جيد وشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتحسين استقطاب المعلمين، والبيئة التعليمية المحفرة للإبداع والابتكار، بالإضافة إلى تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم، وتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، ورفع مشاركة القطاع الخاص والأهلي في التعليم.

وأكّد مدير تعليم عنيزة أهمية بذل الجهود وكافة الإمكانيات لتحقيق أفضل الخدمات التعليمية وضمان تطبيق الخطة التشغيلية للإدارة للعام المالي 2020م، سائلاً الله التوفيق للجميع.

// انتهى //

19:27ت م

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