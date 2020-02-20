

عشق أباد 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي في المؤتمر العلمي والتطبيقي بعنوان "سياسة الحياد وثقافة السلام", الذي أقيم في معهد العلاقات الدولية في العاصمة عشق آباد، بحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميردوف.

وشاركت سفارة المملكة بجناح في المعرض المقام بهذه المناسبة عرضت فيه بعض الكتب والمنشورات التعريفية عن المملكة، بالإضافة لنبذة مختصرة حول مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة لمقتطفات تعريفية عن قمة مجموعة العشرين (G20) المزمع عقدها في نوفمبر القادم.

// انتهى //

19:19ت م

0243





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان يشارك في مؤتمر "سياسة الحياد وثقافة السلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.