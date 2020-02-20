السعودية اليوم / وزير الداخلية الإماراتي يلتقي بوزير الداخلية البحريني



دبي 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

التقى الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، اليوم في دبي، بالفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني الذي يزور الإمارات لحضور الحفل الختامي لـ"تمرين أمن الخليج العربي 2 ".

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

19:18ت م

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