السعودية اليوم / وزير الإعلام يكرم متقاعدي وكالة الأنباء السعودية



الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

كرم معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء

وعبر معالي وزير الإعلام في كلمته بهذه المناسبة عن سعادته بالمشاركة في الاحتفاء بالمتقاعدين وتكريمهم، مجزياً لهم الشكر على ما قدموه طيلة سنوات خدمتهم في " واس " وإسهامهم في إنجازاتها، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.

وأكد معاليه اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بالإعلام والإعلاميين والرقي بآلية العمل تعزيزًا لمكانة المملكة ورفع اسمها عاليًا.

من جانبه أعرب معالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين في كلمته عن شكره لمعالي وزير الإعلام على تكريمه للمتقاعدين، مبرزًا ما حققته وتحققه المملكة تحت ظل القيادة الرشيدة من نجاحات في الميدان الإعلامي، مزجيًا شكره للمتقاعدين من منسوبي "واس" على ما قدموا خلال مسيرة عملهم، معربًا عن أمله أن يستمر التواصل للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

وأشاد معاليه بالجهود التي بذلها العاملون في الهيئة في مختلف مواقعهم ومسؤولياتهم بما فيهم المتقاعدون، مؤكدًا أنهم أدّوا ما كلفوا به من مهام وأعمال بكل أمانة وإخلاص.

من جانبهم عبر المتقاعدون عن تقديرهم وامتنانهم على ما حظيوا به من دعم ومساندة طوال فترة عملهم.

إثر ذلك قام معالي وزير الإعلام، ومعالي رئيس وكالة الأنباء السعودية بتسليم الشهادات والهدايا التذكارية للمتقاعدين .

// انتهى //

18:12ت م

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الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسكرم معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة ، ومعالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، بالرياض المتقاعدين من منسوبي "واس " لهذا العام 1441 هـ .وعبر معالي وزير الإعلام في كلمته بهذه المناسبة عن سعادته بالمشاركة في الاحتفاء بالمتقاعدين وتكريمهم، مجزياً لهم الشكر على ما قدموه طيلة سنوات خدمتهم في " واس " وإسهامهم في إنجازاتها، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.وأكد معاليه اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بالإعلام والإعلاميين والرقي بآلية العمل تعزيزًا لمكانة المملكة ورفع اسمها عاليًا.من جانبه أعرب معالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين في كلمته عن شكره لمعالي وزير الإعلام على تكريمه للمتقاعدين، مبرزًا ما حققته وتحققه المملكة تحت ظل القيادة الرشيدة من نجاحات في الميدان الإعلامي، مزجيًا شكره للمتقاعدين من منسوبي "واس" على ما قدموا خلال مسيرة عملهم، معربًا عن أمله أن يستمر التواصل للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.وأشاد معاليه بالجهود التي بذلها العاملون في الهيئة في مختلف مواقعهم ومسؤولياتهم بما فيهم المتقاعدون، مؤكدًا أنهم أدّوا ما كلفوا به من مهام وأعمال بكل أمانة وإخلاص.من جانبهم عبر المتقاعدون عن تقديرهم وامتنانهم على ما حظيوا به من دعم ومساندة طوال فترة عملهم.إثر ذلك قام معالي وزير الإعلام، ومعالي رئيس وكالة الأنباء السعودية بتسليم الشهادات والهدايا التذكارية للمتقاعدين .// انتهى //18:12ت م0229

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