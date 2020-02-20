السعودية اليوم / نجاح التجربة الفرضية في مطار محافظة الدوادمي



الدوادمي 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأنه وفي إطار البرامج التدريبية للفرق المتخصصة في التعامل مع حالات اختطاف الطائرات بالمملكة وذلك للارتقاء بكفاءاتها المهنية في التعامل مع حالات اختطاف الطائرات بالمطارات

وأوضح المتحدث الرسمي بأن الكوادر البشرية المشاركة في تنفيذ الفرضية من القوات الأمنية المختصة والفرق الإسعافية والإدارية المساندة أظهرت درجة عالية من الكفاءة والاستعداد والجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأنشطة الإرهابية وذلك وفق المهام المحددة لكل جهة في الخطط الأمنية ذات العلاقة.

// انتهى //

17:48ت م

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الدوادمي 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأنه وفي إطار البرامج التدريبية للفرق المتخصصة في التعامل مع حالات اختطاف الطائرات بالمملكة وذلك للارتقاء بكفاءاتها المهنية في التعامل مع حالات اختطاف الطائرات بالمطارات السعودية ، وجاهزيتهم واستعدادهم لتنفيذ مهامهم في المحافظة على سلامة ركاب وملاحي الطائرات التي قد تتعرض لحالات اختطاف، فقد تم اليوم في مطار محافظة الدوادمي تنفيذ تجربة فرضية لحالة اختطاف طائرة من نوع ايرباص (A320) تحمل على متنها (60) راكباً و (4) ملاحيين، شملت التجربة الفرضية مهارات التفاوض مع الخاطفين والمحافظة على سلامة الركاب والملاحين وتخليصهم.وأوضح المتحدث الرسمي بأن الكوادر البشرية المشاركة في تنفيذ الفرضية من القوات الأمنية المختصة والفرق الإسعافية والإدارية المساندة أظهرت درجة عالية من الكفاءة والاستعداد والجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأنشطة الإرهابية وذلك وفق المهام المحددة لكل جهة في الخطط الأمنية ذات العلاقة.// انتهى //17:48ت م0222

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