شكرا لقرائتكم خبر عن «جيوش الجراد» تغزو مدن الشرقية وتزحف نحو الرياض.. من أين أتت وما سر انتشارها؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

“أعوذ بالله.. لطفك يارب”.. بهذه الكلمات عبَّر أحد موثقي مقاطع الفيديو المنتشرة على وسم “#الجراد” بموقع تويتر، عن مخاوفه من الزحف المرعب للجيوش المليونية للجراد نحو مدن المملكة من الداخل.

غزت صباح اليوم الأربعاء أسراب الجراد المنطقة الشرقية وتحديداً مدينتي الدمام والخبر، وانتشرت مقاطع فيديو عدة على وسم “#الجراد” بتويتر الذي تصدر قائمة تريند -الأكثر تداولاً- لأسراب الجراد بكثرة على كورنيش مدينة الخبر.

حالة الجراد الصحراوي دولياً مازالت في أسوأ حال منذ ربع قرن، حيث لا يزال التكاثر مستمراً في دول جنوب شرق إفريقيا ليتكون المزيد من الأسراب التي تهدد المحاصيل والأمن الغذائي بشكل كبير جداً في المملكة والخليج.

زحف نحو الرياض

“مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة” التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أفاد بأنه رصد وجود تكاثر للجراد الصحراوي في الربع الخالي؛ وذلك بسبب إعصار “ساجار”، وتحسن الظروف في المناطق الحدودية والصحراوية.

وأشار المركز في بيان له نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أنه بحكم الظروف الحالية غير الملائمة لبقاء الجراد الصحراوي في الربع الخالي، فقد أجبرته تلك الظروف على الهجرة باتجاه الرياح، حتى يجد غطاء نباتياً جيداً.

ولم يستبعد المركز مشاهدة مزيد من الأسراب في غرب الأحساء بالمنطقة الشرقية وجنوب الرياض في المشاريع الزراعية، أو ربما تمكث على الأشجار البرية المعمرة والنخيل والأشجار الأخرى، مع احتمال مشاهدتها في المناطق السكنية.

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خسائر مالية

مزارعون في المنطقة الشرقية، أكدوا أن الخسائر المترتبة على غزو الجراد للمنطقة في الأيام الثلاثة الماضية تراوحت بين 10-15% تقريبًا، فيما تباينت الخسائر المالية بين 10 آلاف إلى 30 ألف ريال في المزرعة الواحدة.

وذكر المزراعون، أن المناطق التي غزتها أسراب الجراد خلال الأيام الثلاثة الماضية توزعت على مختلف المواقع؛ إذ يقضي الجراد على المزرعة في غضون ثلاث ساعات تقريبًا.

وأوضحوا أن المرازع الأكثر تضررا تلك التي يهبط عليها الجراد في ساعات النهار، فيما تكون الأضرار أقل على المزارع في المساء، مؤكدا أن الجراد يفضل الشتلات الصغيرة والأوراق الخضراء.

مصدر الجراد

وأوضح المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، في بيان صحفي، أن نوع الجراد أحمر غير ناضج، وهو مهاجر من الهند، وغزا سلطنة عمان وجمهورية اليمن.

وعزا “أبا الخيل” وصول الجراد للمنطقة إلى المنخفض والخط المستقيم العابر من نجران إلى السليل وحرض حتى الشرقية، ونتج عنه رياح جنوبية وصلت سرعتها إلى 30 كيلومتراً في الساعة، ساعدت على انتقال الأسراب.

وختم المتحدث، بأن هذه المجموعات من الجراد غير مستقرة لعدم استقرار الرياح وعدم ملاءمة البيئة، مبينًا أن فرق المكافحة التابعة للوزارة تتابع مواقعها، ولافتًا إلى التنسيق مع الأمانة للمكافحة داخل الأحياء السكنية.