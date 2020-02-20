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أمن الدولة تنفذ تجربة فرضية لاختطاف طائرة بمطار الدوادمي

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2020-02-20

أمن الدولة تنفذ تجربة فرضية لاختطاف طائرة بمطار الدوادمي

متابعات الخليج 365 – الرياض

أعلنت رئاسة أمن الدولة نجاح تجربة اختطاف طائرة في مطار محافظة الدوادمي، ضمن إطار البرامج التدريبية للفرق المتخصصة في التعامل مع حالات اختطاف الطائرات بالمملكة.

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وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه وفي إطار البرامج التدريبية للفرق المتخصصة في التعامل مع حالات اختطاف الطائرات بالمملكة، وذلك للارتقاء بكفاءاتها المهنية في التعامل مع حالات اختطاف الطائرات بالمطارات ، وجاهزيتهم واستعدادهم لتنفيذ مهامهم في المحافظة على سلامة ركاب وملاحي الطائرات التي قد تتعرض لحالات اختطاف، فقد تم اليوم الخميس في مطار محافظة الدوادمي، تجربة فرضية لحالة اختطاف طائرة من نوع إيرباص A320) تحمل على متنها (60) راكبًا و(4) ملاحين.

وشملت التجربة الفرضية مهارات التفاوض مع الخاطفين والمحافظة على سلامة الركاب والملاحين وتخليصهم.

وأوضح المتحدث الرسمي بأن الكوادر البشرية المشاركة في تنفيذ الفرضية من القوات الأمنية المختصة والفرق الإسعافية والإدارية المساندة؛ أظهرت درجة عالية من الكفاءة والاستعداد والجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأنشطة الإرهابية، وذلك وفق المهام المحددة لكل جهة في الخطط الأمنية ذات العلاقة.

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