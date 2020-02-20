فيديو.. توقعات الرياح وتأثيرها على حركة الجراد

2020-02-20

متابعات الخليج 365 – الرياض

كشف مركز طقس العرب عن توقعات حركة الرياح السطحية على المملكة خلال الساعات القادمة وتأثيرها على اتجاه أسراب الجراد في الوقت الذي ترتفع فيه التحذيرات من تزايد خطر الجراد.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وزارة البيئة أن أسراب الجراد تتفاقم بشكل كبير جدًا في دول جنوب شرق إفريقيا واليمن حيث ما زال التهديد غير المسبوق منذ 25 سنة عالي المستوى على المحاصيل والأمن الغذائي.

وتابعت وزارة البيئة أن منظمة الفاو وجهت بتدريب المختصين في دول خط المواجهة الثاني للمعرفة بأعمال استكشاف ومكافحة الجراد وكسب الخبرات من العاملين في ذات المجال بالمملكة.

Advertisements

ميدانيًا تواصل فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية في مكافحة أسراب الجراد القادم من الحدود الجنوبية نتيجة تأثير الرياح الجنوبية من الأحد الماضي، والمتوقع استمرارها إلى يوم غد الجمعة.

وبينت الوزارة أن فِرَق المكافحة التي يصل عددها إلى 43 فرقة تتوزع في جميع محافظات المنطقة الشرقية، وقد بدأت بأعمال المكافحة منذ بداية الحالة بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية لتوحيد الجهود، ومكافحة الجراد داخل النطاق العمراني، في حين تقوم فِرَق الوزارة بمكافحة أسراب الجراد في المزارع خارج النطاق العمراني.

من جهة أخرى حذر خبراء في البيئة من أن غزوًا آخر الجراد الصحراوي من المحتمل أن يضرب شرق إفريقيا في غضون بضعة أسابيع.

وقالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا (إيجاد) من مقرها في جيبوتي أمس، إن الحشرات الطائرة تقوم في الوقت الحالي بوضع البيض على طول طريق هجرتها عبر العديد من دول شرق إفريقيا، حيث من المحتمل أن تفقس الشهر المقبل، وتشكل تهديدًا خطيرًا لموسم الزراعة المقبل والأمن الغذائي.

وذكر الخبراء، أن هذا التحذير يأتي بعد أن غزت أسراب من ملايين الجراد الصحراوي شرق إفريقيا في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تدمير المحاصيل والمراعي في منطقة يفتقر فيها الكثيرون بالفعل إلى الغذاء بسبب الجفاف والصراعات.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر