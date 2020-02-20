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الأردن تطلب مساعدة المنظمات الدولية لمواجهة الجراد
متابعات الخليج 365 – واس
دعت الحكومة الأردنية اليوم المنظمات الدولية ودول المنطقة إلى التدخل للقضاء على الجيل الحالي من الجراد الصحراوي.
وقال وزير الزراعة الأردني إبراهيم الشحاحدة: إن السلطات الأردنية تعمل ضمن خطة استجابة لمكافة الجراد، تعتمد على تقارير مركز التنبؤات للجراد الصحراوي في منظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو ومراكز الجراد في دول الجوار .
وحذر في بيان صحفي من تعرض المنطقة لكارثة إنسانية وغذائية بسبب توقع تكاثر الجراد لأكثر من 500 ضعف، مضيفًا أن الأردن يعمل ضمن تشاركية لمتابعة حركة أسراب الجراد التي تنتشر في مناطق قريبة من البلاد.
وكانت السلطات الأردنية رفعت حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة الجراد من المتوسطة إلى القصوى.
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