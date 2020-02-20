- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. 3 آلاف صقار يتنافسون في مهرجان الحفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو وصور.. 3 آلاف صقار يتنافسون في مهرجان الحفر
متابعات الخليج 365 – فواز الأسلمي – حفر الباطن
انطلقت اليوم فعاليات مهرجان حفر الباطن للصقور الذي تنفذه رابطة صقاري المحافظة، ويستمر عشرة أيام برعاية نادي الصقور السعودي.
وقسّمت اللجنة المنظمة فعاليات المهرجان الذي تشرف عليه محافظة حفر الباطن إلى فترتين، الأولى مع انطلاق المهرجان وهي مخصصة لسباقات الصقور وتشمل : سباق الملواح، وهدد الحمام، وطلع الحبارى، والصقار الصغير، ويتنافس فيها ما يقارب الـ 3 آلاف صقار بكل فئات الصقور، من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج.
وتبدأ الفترة الثانية من 27 إلى 29 فبراير الجاري، وهي مخصصة للفعاليات المصاحبة وتتضمن معارض، وأمسيات، والعروض الفنية والشعبية، وعروضًا ترفيهية، ومطاعم، ومقاهي وتستهدف كل شرائح المجتمع بمختلف الأعمار.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. 3 آلاف صقار يتنافسون في مهرجان الحفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.