فيديو وصور.. 3 آلاف صقار يتنافسون في مهرجان الحفر

2020-02-20

متابعات الخليج 365 – فواز الأسلمي – حفر الباطن

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان حفر الباطن للصقور الذي تنفذه رابطة صقاري المحافظة، ويستمر عشرة أيام برعاية نادي الصقور السعودي.

وقسّمت اللجنة المنظمة فعاليات المهرجان الذي تشرف عليه محافظة حفر الباطن إلى فترتين، الأولى مع انطلاق المهرجان وهي مخصصة لسباقات الصقور وتشمل : سباق الملواح، وهدد الحمام، وطلع الحبارى، والصقار الصغير، ويتنافس فيها ما يقارب الـ 3 آلاف صقار بكل فئات الصقور، من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج.

وتبدأ الفترة الثانية من 27 إلى 29 فبراير الجاري، وهي مخصصة للفعاليات المصاحبة وتتضمن معارض، وأمسيات، والعروض الفنية والشعبية، وعروضًا ترفيهية، ومطاعم، ومقاهي وتستهدف كل شرائح المجتمع بمختلف الأعمار.

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