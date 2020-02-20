شكرا لقرائتكم خبر

مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية ينتظر تصويت الشورى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة الاثنين المقبل على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة.

كما يصوت على توصيات اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس تـقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439 / 1440، إضافة إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1439 / 1440هـ.

Advertisements

بعد ذلك يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية، ثم يصوت بعد ذلك على توصية اللجنة بهذا الشأن.

وخلال الجلسة العادية السادسة والعشرين الثلاثاء المقبل يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنــوي للهيئـة العامة للطيران المـدني للعام المالي 1439 / 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

كما يطلع في ذات الجلسة على تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) للعام المالي 1439 / 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير البرنامج بعد دراسته.

وخلال الجلسة العادية السابعة والعشرين التي يعقدها الأربعاء المقبل يصوت المجلس على توصيات اللجنة الصحية وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة.