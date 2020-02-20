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ثلوج نيوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (واس) شهدت مرتفعات جبال اللوز في نيوم أمس هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج للمرة الثانية هذا العام. والجمال الذي توشحه المكان اجتذب الأهالي رغم برودة الطقس.



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