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البيئة لـ مكة: أسراب الجراد على الجنوبية والشرقية غير ناضجة وقادمة من الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أباالخيل لـ»مكة» أن أسراب الجراد التي هاجمت المنطقتين الجنوبية والشرقية بكثافة أمس هي من نوع الجراد الأحمر غير الناضج والمهاجر من شبه القارة الهندية.

وقال إنه دخل عن طريق سلطنة عمان وجمهورية اليمن، حيث ساعد منخفض على خط مستقيم نتجت عنه رياح جنوبية وصلت سرعتها لـ30 كلم في وصول أسراب الجراد من نجران والسليل وحرض حتى محافظات المنطقة الشرقية، مشيرا إلى وجود 43 فرقة تعمل على رش المبيدات على مدار الساعة في المنطقة الشرقية.

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وأفاد بأن مجموعات الجراد الجديدة غير مستقرة لعدم استقرار الرياح وعدم ملاءمة البيئة، فتتجه للمزارع لتتغذى، وفرق المكافحة تتابع مواقع جثومها وتكافحها، وتم التنسيق مع أمانات المناطق للمكافحة داخل الأحياء السكنية، والوزارة تتولى المكافحة بالمزارع وخارج النطاق العمراني لتوحيد الجهود وسرعة القضاء على هذه المجموعات.

وأوضح أباالخيل أن الإجراءات المتخذة حاليا تتمثل في تحديد ورصد مواقع جثوم أسراب الجراد حيث إن مكافحة الأسراب الطائرة غير المستقرة ستسبب هدر المبيدات، وتكون النتائج غير جيدة، منوها بأن غرفة العمليات بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية تتابع أعمال المكافحة في المحافظات التي وصلت لها تلك المجموعات، وتستقبل البلاغات من المزارعين على رقم بلاغات الواتس ونظام البلاغات بموقع الوزارة .

بدوره أشار مدير الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية محمد الشهري إلى عدم علاقة موجة الغبار التي تزامنت مع هجمات أسراب الجراد على المنطقة الشرقية، حيث إن هجرات الجراد موسمية وتزامنت مع الغبار، مبينا أن المنطقة شهدت سابقا موجة غبار لم تكن مصحوبة بهجمات للجراد.