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محللون: الإقبال على الانتخابات لن يتجاوز 24%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

توقع محللون أن تكون نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التي تشهدها إيران اليوم منخفضة، بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، ونتيجة الارتفاع الناري للأسعار الذي بات فوق طاقة الإيراني العادي.

وفيما حث المرشد الإيراني علي خامنئي الناخبين على الإقبال الكبير على التصويت في الانتخابات من أجل «إحباط مكائد الأعداء»، ظهرت أساليب غير مسبوقة لمرشحي التيار المتشدد، وآخرين شعبويين، من ضمنها توزيع المأكولات لكسب الأصوات وتوزيع الهدايا.

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وظهرت فيديوهات وصور تهدف إلى الإيحاء بأن الأجواء الانتخابية تحظى بشعبية كبيرة، خلافا لاستطلاعات تحدثت عن مشاركة نحو 24% فقط من سكان طهران في عملية التصويت التي ستنطلق اليوم.

وبدأ أمس الصمت الانتخابي في إيران، وطبقا لبيانات وزارة الداخلية، يحق لنحو 58 مليون شخص التصويت في الانتخابات، من بين إجمالي عدد السكان البالغ 83 مليونا.

وتجرى الانتخابات في 55 ألف مركز اقتراع موزعة على 208 دوائر انتخابية في مختلف أنحاء البلاد، ووفقا لتقارير غير مؤكدة، فإن أكثر من 75% من المرشحين هم من المحافظين والمتشددين.