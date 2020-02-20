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«هدف» يطلق حملة «يفيدك بأعمالك» لتحفيز المنشآت على الانضمام لـ«تمهير»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» حملة «يفيدك بأعمالك» الموجهة لمنشآت القطاع الخاص، بهدف الانضمام إلى برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، وطرح الفرص التدريبية المتاحة لدى المنشآت أمام الخريجين والخريجات من حملة درجة البكالوريوس فأعلى.

وأبان «هدف» بأن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام برنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

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ويشترط برنامج «تمهير» أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة، وحاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج.

ويأتي برنامج «تمهير» إنفاذا للأمر السامي الكريم، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة.

مميزات حملة «يفيدك بأعمالك»