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المملكة تؤكد أهمية وحدة الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نيويورك

أكدت السعودية ضرورة الحفاظ على وحدة وروح مجموعة دول الـ77 والصين، المجموعة الإقليمية الأكبر في الأمم المتحدة لمواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية.

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جاء ذلك في كلمة المملكة خلال اجتماع مجموعة دول الـ77 والصين في الأمم المتحدة، المنعقد مساء أمس الأول على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المندوب الدائم لجمهورية غيانا التعاونية السفير رودولف مايكل تين-باو، والتي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي.

وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع تأكيدا على الأهمية التي توليها المملكة للمجموعات الإقليمية نظير دورها الكبير في صياغة العديد من القرارات المهمة في مختلف لجان الأمم المتحدة وهيئاتها الرئيسة، وللدور الذي تمارسه المملكة داخل المجموعات الإقليمية، لما تتمتع به من ثقل وتأثير سياسي واقتصادي.

وحضر الاجتماع عضو الوفد الدائم للمملكة الأميرة الدكتورة ريم بنت منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، وعضو الوفد السكرتير أول عبدالله مشخص.