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تركيب 103 آلاف فانوس في طرق وميادين الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأحساء

تواصل إدارة التشغيل والصيانة بأمانة الأحساء مشروع تركيب إضاءة «LED» المتوائمة مع أحدث المعايير العالمية في الطرق والشوارع الرئيسة والمرافق العامة وميادين المحافظة، حيث تم إحلال نحو 103 آلاف فانوس خلال عام.

وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن خطة تنفيذ المشروع ستشمل مدن وبلدات الحاضرة، والحدائق، ومضامير المشاة، وشاطئ العقير، مبينا أن هذا المشروع ينفذ على مستوى مدن ومناطق المملكة لما له من إسهامات إيجابية عدة لكونه متوائما مع أحدث المعايير العالمية في توفير طاقة بيئية نظيفة.

وأضاف أن المشروع سيحقق عناصر إيجابية، منها توفير جهد التيار الكهربائي للإنارة، وملاءمة إضاءة فوانيس «LED» للمحافظة على البيئة، والإسهام في تقليل تكاليف الصيانة وقطع الغيار، والزيادة في العمر الافتراضي للإضاءة خلاف الأخرى العادية، مؤكدا أن تطبيق مثل هذه الأنظمة «نظام إضاءة LED» في الطرق والمرافق الخدمية سيسهم في إيجاد طاقة نظيفة، تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتطبيق أنظمة متطورة ومستحدثة للعناصر والوسائل التشغيلية التي تقوم عليها أعمال التشغيل والصيانة والمحافظة على البيئة.