إغلاق 111 منشأة مخالفة في عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها
أتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي نحو 1368 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه رصدت 953 مخالفة في منشآت تجارية وغذائية، أغلق منها 111 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية والمهنية.
وأشار الحميدي إلى أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلا عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها، وغيرها من المخالفات.
وحث أمين منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين على التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.
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