، شاهد.. مدني بلقرن ينفّذ خطة إخلاء وهمية بفرع كلية التقنية ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نفّذ منسوبو المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية ببلقرن، خطة الإخلاء الوهمية بمشاركة فرقة الأمن والسلامة بالدفاع المدني بمحافظة بلقرن.
أوضح مدير الاتصال المؤسسي بالمعهد وفرع الكلية التقنية ببلقرن، زبران بن سعدي الحارثي؛ أن الخطة تأتي استمراراً لبرامج أسبوع الصحة والسلامة المهنية بالمنشآت التدريبية، والتي دشنها مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان الحفظي، يوم الثلاثاء الماضي.
وأضاف الحارثي أن الخطة الفرضية قدمها كلٌّ من: الرئيس رقباء علي بن عوضه الحارثي، والرقيب علي واكد، واللذين قاما بتقديم دورة لمنسوبي الوحدة في كيفية استخدام طفايات الحريق والطريقة السليمة والصحيحة في التعامل مع الكوارث، لا سمح الله؛ مثل الحرائق والحوادث والزلازل، ومن ثم الإجابة عن أسئلة واستفسارات المشاركين.
تلا ذلك جولة على مباني وورش وقاعات الوحدة؛ للتأكد من صلاحية طفايات الحريق ومخارج الطوارئ واللوحات الإرشادية وصناديق الإسعافات الأولية.
شاهد.. مدني بلقرن ينفّذ خطة إخلاء وهمية بفرع كلية التقنيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-20
نفّذ منسوبو المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية ببلقرن، خطة الإخلاء الوهمية بمشاركة فرقة الأمن والسلامة بالدفاع المدني بمحافظة بلقرن.
أوضح مدير الاتصال المؤسسي بالمعهد وفرع الكلية التقنية ببلقرن، زبران بن سعدي الحارثي؛ أن الخطة تأتي استمراراً لبرامج أسبوع الصحة والسلامة المهنية بالمنشآت التدريبية، والتي دشنها مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان الحفظي، يوم الثلاثاء الماضي.
وأضاف الحارثي أن الخطة الفرضية قدمها كلٌّ من: الرئيس رقباء علي بن عوضه الحارثي، والرقيب علي واكد، واللذين قاما بتقديم دورة لمنسوبي الوحدة في كيفية استخدام طفايات الحريق والطريقة السليمة والصحيحة في التعامل مع الكوارث، لا سمح الله؛ مثل الحرائق والحوادث والزلازل، ومن ثم الإجابة عن أسئلة واستفسارات المشاركين.
تلا ذلك جولة على مباني وورش وقاعات الوحدة؛ للتأكد من صلاحية طفايات الحريق ومخارج الطوارئ واللوحات الإرشادية وصناديق الإسعافات الأولية.
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
06:54 PM
ضمن برامج أسبوع الصحة والسلامة المهنية
نفّذ منسوبو المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية ببلقرن، خطة الإخلاء الوهمية بمشاركة فرقة الأمن والسلامة بالدفاع المدني بمحافظة بلقرن.
أوضح مدير الاتصال المؤسسي بالمعهد وفرع الكلية التقنية ببلقرن، زبران بن سعدي الحارثي؛ أن الخطة تأتي استمراراً لبرامج أسبوع الصحة والسلامة المهنية بالمنشآت التدريبية، والتي دشنها مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان الحفظي، يوم الثلاثاء الماضي.
وأضاف الحارثي أن الخطة الفرضية قدمها كلٌّ من: الرئيس رقباء علي بن عوضه الحارثي، والرقيب علي واكد، واللذين قاما بتقديم دورة لمنسوبي الوحدة في كيفية استخدام طفايات الحريق والطريقة السليمة والصحيحة في التعامل مع الكوارث، لا سمح الله؛ مثل الحرائق والحوادث والزلازل، ومن ثم الإجابة عن أسئلة واستفسارات المشاركين.
تلا ذلك جولة على مباني وورش وقاعات الوحدة؛ للتأكد من صلاحية طفايات الحريق ومخارج الطوارئ واللوحات الإرشادية وصناديق الإسعافات الأولية.
، شاهد.. مدني بلقرن ينفّذ خطة إخلاء وهمية بفرع كلية التقنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مدني بلقرن ينفّذ خطة إخلاء وهمية بفرع كلية التقنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.