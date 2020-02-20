، "الشمراني": مقطع الجراد المتراكم فوق شجرة قديم ولا يُعرف موقعه ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن منطقة مكة خالية من أسرابه حاليًّا

نفى مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، المهندس محمد بن حسين الشمراني؛ أن يكون المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر أسراباً من الجراد فوق شجرة بمنطقة مكة المكرمة.

وقال المهندس الشمراني: "غير صحيح أن يكون بالمنطقة، وهو مقطع منذ سنوات ماضية، وغير معروف موقعه: هل هو داخل المملكة أم خارجها؟ مبينًا أن منطقة مكة المكرمة حاليًّا خالية من أسراب الجراد.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد اعتمدت سابقًا خطة المسح والاستكشاف لمكافحة الجراد الصحراوي في الموسم الشتوي الحالي.

وعممت الخطة على فروع الوزارة بالمناطق الداخلة ضمن نطاق موسم التكاثر الشتوي.

وأوضحت الوزارة أنها خصصت رقم الجوال (0530233560) لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة على تطبيق «واتساب»، لبلاغات الجراد الصحراوي، أو عبر التواصل المباشر مع فروع ومكاتب الوزارة في المناطق؛ لمساعدة فرق المسح على تلقي البلاغات من قبل المواطن، وتمرير البلاغ لفروع الوزارة بالمناطق ومباشرته في حينه.مكافحة الجراد