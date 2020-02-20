، "الثقافة" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة "ضوء لدعم الأفلام" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن "جودة الحياة" أحد برامج رؤية المملكة 2030

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم، عن أسماء المخرجين والكتاب والمنتجين الفائزين في مسابقة "ضوء لدعم الأفلام"، ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ وذلك بحسب المسارات الأربعة للمسابقة؛ وهي: "نصوص مكتملة، نصوص تحت التطوير، مشاريع طلاب صناعة الأفلام، وأفلام مكتملة"، وبمجموع تمويل يصل إلى 40 مليون ريال.



وفاز في مسار "النصوص المكتملة- الأفلام الطويلة والقصيرة" 19 مشروعاً؛ وذلك على النحو التالي: في الأفلام الطويلة فاز 8 متقدمين؛ هم: عبدالمحسن الضبعان، محمد السلمان، عبدالعزيز الشلاحي، دانيه محمود نصيف، محمد سعود العطاوي، أيمن طارق جمال، توفيق الزايدي، أسامة الخريجي. وفي الأفلام القصيرة فاز 11 متقدماً؛ هم: حسن سعيد المدلوح، أفنان باويان، فهد الأسطاء، علاء يوسف، إبراهيم الخيرالله، رجا العتيبي، نورا أبو شوشة، ريما الماجد، قاسم الشافعي، مها الساعاتي، عبدالرحمن الجندل.



في حين فاز في مسار "نصوص تحت التطوير" ستة مشاريع، تقدّم بها كلٌّ من: عبدالعزيز العيسى، مفرج المجفل، رائد الشيخ، حسن الحجيلي، عمر البدران، مجتبى سعيد. فيما فاز في مسار "الأفلام المكتملة" كلٌّ من: دانيه الحمراني، ومعن عبدالرحمن. أما في مسار "طلاب صناعة الأفلام" ففازت ثلاثة مشاريع لكلٍّ من: مريم خياط، أريج الغامدي، وعبدالواحد العبدلي.



وبإعلان أسماء الفائزين تنتقل مسابقة "ضوء لدعم الأفلام" إلى مرحلة الإنتاج؛ حيث ستتم متابعة المشاريع الفائزة خلال مراحل التنفيذ حتى تكون جاهزة للعرض تحت إشراف وزارة الثقافة، وذلك بهدف تطوير صناعة الأفلام في المملكة، ودعم وتمكين المواهب السعودية من خلال مساعدتهم على تطوير نصوصهم، أو إكمال إنتاج أفلامهم القصيرة أو الطويلة، ومنحهم فرصة تقديم أعمالهم في المهرجانات وصالات العرض السينمائية داخل المملكة وخارجها.مسابقة ضوء لدعم الأفلام وزارة الثقافة