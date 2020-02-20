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أوقف الاتحاد الآسيوي لاعب السد القطري، بغداد بونجاح (جزائري)، لمدة 60 يومًا؛ وذلك بسبب هجومه على حكم لقاء فريقه أمام الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
وسيغيب "بونجاح" عن مباراتي فريقه أمام العين الإماراتي (ذهاباً وإيابًا) في دوري أبطال آسيا 2020، على أن يعود للعب أمام النصر السعودي في ذات المسابقة.بغداد بونجاح الاتحاد الآسيوي
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 06:57 PM
بعد هجومه على حكم مباراة فريقه أمام الهلال
أوقف الاتحاد الآسيوي لاعب السد القطري، بغداد بونجاح (جزائري)، لمدة 60 يومًا؛ وذلك بسبب هجومه على حكم لقاء فريقه أمام الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
وسيغيب "بونجاح" عن مباراتي فريقه أمام العين الإماراتي (ذهاباً وإيابًا) في دوري أبطال آسيا 2020، على أن يعود للعب أمام النصر السعودي في ذات المسابقة.
، يعود أمام النصر.. الاتحاد الآسيوي يوقف لاعب السد "بونجاح" لمدة شهرين ،
المصدر : الخليج 365
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