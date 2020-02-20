شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يلتقي مدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية النيوزلندية والان نبدء بالتفاصيل
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية ستيوارت هورن.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، مدير إدارة أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا في الوزارة السفير حسين بن محمد عسيري.
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