اخبار السعوديه

رئيس الأركان يستعرض التعاون العسكري مع نظيره الأثيوبي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يستعرض التعاون العسكري مع نظيره الأثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، رئيس هيئة الأركان الأثيوبي الجنرال آدم محمد والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين وبخاصة في المجال الدفاعي، وأهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع من الجانبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان يستعرض التعاون العسكري مع نظيره الأثيوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا