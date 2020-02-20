- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يستعرض التعاون العسكري مع نظيره الأثيوبي والان نبدء بالتفاصيل
استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، رئيس هيئة الأركان الأثيوبي الجنرال آدم محمد والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين وبخاصة في المجال الدفاعي، وأهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع من الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان يستعرض التعاون العسكري مع نظيره الأثيوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.