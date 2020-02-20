شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يستعرض التعاون العسكري مع نظيره الأثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، رئيس هيئة الأركان الأثيوبي الجنرال آدم محمد والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين وبخاصة في المجال الدفاعي، وأهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع من الجانبين.