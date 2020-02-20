شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 20 ألف سلة غذائية في مدغشقر والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية أمس، المرحلة الأولى من المساعدات الغذائية لجمهورية مدغشقر.

وقام فريق مختص من المركز بتسليم المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مدغشقر الدفعه الأولى من هذه المساعدات، وهي عبارة 20 ألف سلة غذائية تزن 400 طن تحتوي على المواد الأساسية كالأرز، والفاصوليا، والملح، والزيت، والسكر.

وأعرب المدير العام المؤقت للمكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مدغشقر السيد رامنتسوا غابرييل، و الدكتوره آندريمانانتينا أونيفيلو غابي ممثلة مدير الشؤون الاجتماعية والسياسية في مكتب رئيس الجمهورية عن شكرهما الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على تسليم هذه المساعدات الإنسانية التي سوف تساعد في سد حاجات المتضررين.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتقديم مساعدات إغاثية لجمهورية مدغشقر.