شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد الفيصل يوجه بإيقاف المسؤولين عن أغنية «بنت مكة» والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب «بنت مكة» الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة. وتضمن توجيه سموه إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

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