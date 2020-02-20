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طيران الأمن ينفذ إخلاء طبي لحالتين بالقنفذة والزلفي

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نفذت القيادة العامة لطيران الأمن مهمتي إخلاء طبي جوي اليوم وأمس لمريضين.

وتمثلت الحالة الأولى لطفل جرى نقله من مستشفى جنوب القنفذة إلى محافظة جدة، فيما نقل مسن في حالة حرجة من مستشفى الزلفي العام إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض.

الجدير بالذكر أن طائرات الأمن مجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية التي تضمن بمشيئة الله انجاز مثل هذه المهام بكل دقة وسرعة ، وتسعى القيادة العامة لطيران الأمن لتنفيذ مثل هذه المهام كجزء من مهامها الإنسانية المتعددة.

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