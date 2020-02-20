وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيره الأمريكي تعزيز العلاقات

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الخميس، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الذي يزور المملكة حاليا، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة المبذولة حيالها.





وهذه الزيارة هي الأولى لبومبيو إلى منطقة الشرق الأوسط منذ مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق، مطلع العام الجاري.

وفي تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال بومبيو، الأربعاء: "سعيد لعودتي وزيارتي الرياض، لمناقشة التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة".

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وأضاف: "هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة".

وقبل أن يتوجه للسعودية، أخبر وزير الخارجية الأمريكي الصحفيين بأنه سيقضي الكثير من الوقت في الرياض لـ"مناقشة القضايا الأمنية مع التهديد الصادر عن إيران على وجه الخصوص"، داعيا في الوقت ذاته النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه "بشكل جذري".





وحذر طهران من أن حملة الضغط مستمرة، قائلا: "إنها ليست مجرد حملة ضغط اقتصادي. إنها ضغوطات دبلوماسية، والعزل من خلال الدبلوماسية كذلك".

وفي مايو/أيار 2018، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف القوي للسعودية، من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات واسعة بهدف الحد من نفوذ طهران الإقليمي وسياستها التخريبية التي طالت عددا من دول المنطقة.

وبعد مغادرته الرياض، سيتوجه بومبيو إلى سلطنة عمان للقاء سلطانها الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، غدا الجمعة.