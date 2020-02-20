2020-02-20

بينها جزيرة سياحية.. 320 فرصة استثمارية في جازان

متابعات الخليج 365 – جازان

أنهت أمانة منطقة جازان استعداداتها لعرض وتسويق 320 فرصة استثمارية الأسبوع القادم ضمن ملتقى الاستثمار البلدي الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية وبرعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة 24-26 فبراير الجاري.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن أمانة منطقة جازان لديها 320 فرصة استثمارية متنوعة وتستهدف استثمار هذه المناسبة لتسويق الفرص الاستثمارية الكبرى وفي مقدمتها 14 فرصة نوعية ومميزة تشكل عددًا من القطاعات الواعدة، إحداها جزيرة سياحية مساحتها 1.6 مليون متر مربع تتميز بموقعها الاستراتيجي وقربها من مطار الملك عبدالله الدولي.

وأضاف ابن سعيدان : يأتي من ضمن الفرص الكبرى مدينة ألعاب مائية على أرض مساحتها 100.000 متر مربع على الساحل الشرقي لمدينة جيزان نهدف من خلالها إلى خلق تجربة ترفيهية بحرية فريدة.

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كما تضم الفرص “مطعمًا عائمًا” للمأكولات البحرية على مساحة 4500 متر مربع وسوق للأسماك ( تجاري / سياحي ) وتتنوع بقية الفرص بين منتجعات سياحية ومدن ترفيهية ومولات تجارية ومقاهٍ عصرية وغيرها من الفرص.

وتابع ابن سعيدان : “تمتلك منطقة جازان مقومات سياحية مميزة، ومن هذا المنطلق حرصت الأمانة على التنوع في الفرص المطروحة المميزة والتي ستوفر العديد من الفرص الوظيفية مواكبة لرؤية المملكة 2030”.

واختتم بدعوة لكل المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال لزيارة جناح أمانة منطقة جازان في الملتقى والاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها بأساليب متنوعة أمام الزوار طيلة أيام الملتقى.

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