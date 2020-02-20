2020-02-20

الصحة تجدد التأكيد على عدم ظهور كورونا المستجد Covid-19

متابعات الخليج 365 – الرياض

جددت وزارة الصحة التأكيد على عدم اكتشاف أي إصابات بفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى الآن.

وقالت الصحة: بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

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وتابعت: بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (75727) شخصًا معظمهم في الصين، تعافى منهم (14649) بينما توفي (2012).

ودعت الصحة الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة @SaudiMOH937 لأي استفسار.

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