- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم الصحة تجدد التأكيد على عدم ظهور كورونا المستجد Covid-19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة تجدد التأكيد على عدم ظهور كورونا المستجد Covid-19
متابعات الخليج 365 – الرياض
جددت وزارة الصحة التأكيد على عدم اكتشاف أي إصابات بفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى الآن.
وقالت الصحة: بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.
وتابعت: بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (75727) شخصًا معظمهم في الصين، تعافى منهم (14649) بينما توفي (2012).
ودعت الصحة الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة @SaudiMOH937 لأي استفسار.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تجدد التأكيد على عدم ظهور كورونا المستجد Covid-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.